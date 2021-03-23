Берлін десятиліття тому скасував обов'язкову службу в армії, але суперечки щодо цього рішення досі тривають.

Вже 10 років молодих хлопців у Німеччині не відправляють на обов'язкову службу в Бундесвері після відповідного рішення парламенту. Чи можна сказати, що воно досі виправдане?

Про це йдеться в статті Die Welt. В Ізраїлі чоловіки й жінки обов'язково проходять військову службу впродовж двох років. Стільки ж триває й служба в Південній Кореї. Під час цих двох років контакти рекрутів з друзями й сім'єю обмежені, - пояснює німецький журналіст Райнер Гаубріх, який сам теж служив в німецькій армії.

На щастя, Німеччина не оточена ворогами. І більше немає жодної комуністичної держави біля німецьких кордоні.

"Саме тому багато громадян переконані, що безпека ФРН не під загрозою. А боротьба за владу у світі тепер ведеться економічними методами або за допомогою "м'якої сили". Скажіть про це людям в Україні або в країнах Балтії, або німецьким солдатам в Малі", - наголошує він.

Читайте такожPolitico: Путін почав війну проти України з низки причин, і вони знову актуальніНа його думку, скасування військового призову зробило свій внесок в зміцнення цього помилкового судження. Тому що за цей час ще більше скоротилася та частина населення, якій доводилося мати справу з військовими сценаріями в житті або чиї родичі проходили через такий досвід. Оскільки Бундесвер тепер бере на службу лише добровольців, часто можна спостерігати так званий "негативний відбір". Багато людей йдуть в армію, тому що не змогли знайти іншу роботу, або надто сильно захоплюються зброєю чи бойовими мистецтвами. Солдати в Німеччині тепер - це не "громадяни в уніформі", вони більше не дзеркало суспільства.

Це збільшує внутрішній розрив між громадянами і армією, який з'явився в післявоєнний період. А без призову Бундесвер дедалі гостріше впирається з обмеженнями своїх можливостей. Колись в німецькій армії служили 500 тисяч людей. Тепер німецьких військових лише 180 тисяч. А в цей же час, кількість закордонних місій зросла. Саме тому, наприклад, екс-міністр оборони ФРН Франц Йозеф Юнг і експерти на зразок професора Університету федеральних збройних сил Міхаеля Фольффсона обговорюють відновлення призову в Німеччині.

У свою чергу, журналіст Торстен Юнгхольт, який з 2009 року пише про проблеми Бундесверу, вважає, що скасування призову було правильним рішенням. На його думку, неправильним було лише посилання на економічні причини. Холодна війна, в часи якої Німеччина була лінією фронту, давно закінчилася. В 1990 році загроза зникла. І для захисту ФРН не потрібна велика армія. Вистачить і спеціалізованих професіоналів.

Читайте такожНімецькі військові допоможуть Португалії боротися з коронавірусом"Це стосується не лише міжнародних криз, а й потреби в захисті країни й союзників, яка знову з'явилася після анексії Криму", - вважає він.

НАТО більше не вимагає від Німеччини підтримувати 12 дивізій. Достатньо і трьох. Тож причин проводити призов в країні, на думку Юнгхольта, немає.

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Переклад: Лесь Димань