NASA побудує ядерний реактор на Місяці: США планують зробити це в рекордні терміни

NASA і Міністерство енергетики США зобов'язалися встановити ядерний реактор на поверхні Місяця вже до 2030 року.

NASA і Міністерство енергетики США працюють над розробкою і розгортанням ядерного реактора на поверхні Місяця протягом наступних чотирьох років. За словами влади, це реалізує одне з бачень президента Трампа щодо освоєння космосу.

У вівторок Міністерство енергетики (DOE) і NASA оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння. Відомства розраховують досягти амбітної мети щодо розгортання ядерних реакторів як на Місяці, так і на орбіті до 2030 року, пише New York Post.

Ядерні реактори на Місяці - що входить в плани

У департаменті повідомили, що реактори будуть використовувати систему поверхневої енергії поділу, здатну виробляти "безпечну" і "рясну електроенергію" для майбутніх тривалих місячних місій - незалежно від наявності сонячного світла або температури.

Відео дня

"В рамках національної космічної політики президента Трампа Америка сповнена рішучості повернутися на Місяць, побудувати інфраструктуру для постійного перебування і зробити інвестиції, необхідні для наступного гігантського стрибка до Марса і за його межі", - заявив адміністратор NASA Джаред Айзекман.

Досягнення цього майбутнього вимагає використання ядерної енергії. Ця угода забезпечує більш тісну співпрацю між NASA і Міністерством енергетики для створення можливостей, необхідних для початку Золотого століття освоєння космосу і відкриттів, продовжив Айзекман.

Як повідомляється, NASA вже кілька років працює над створенням ядерного реактора, здатного живити одну або кілька баз на місячній поверхні, які будуть створені в рамках програми "Артеміда" (Artemis).

Навіщо США потрібна ядерна енергія в космосі

У грудні Трамп видав указ під назвою "Забезпечення переваги Америки в космосі", який наказує почати будівництво постійної бази на поверхні Місяця до 2030 року. Наказ також передбачав розгортання на Місяці до цього ж року як мінімум одного ядерного реактора для досягнення домінування США в космосі.

"Історія показує, що коли американська наука та інновації об'єднуються – від Манхеттенського проекту до місії "Аполлон" – наша нація веде світ до досягнення нових рубежів, які колись вважалися неможливими", – зазначив у своїй заяві міністр енергетики США Кріс Райт.

Він підкреслив, що ця угода продовжує цю спадщину. Завдяки лідерству президента Трампа і його космічній політиці "Америка понад усе", Міністерство пишається тим, що працює з NASA і комерційною космічною галуззю над тим, що стане одним з найбільших технічних досягнень в історії ядерної енергетики і освоєння космосу.

Інші новини з космосу

Раніше УНІАН повідомляв, що гігантська галактика загинула через власну чорну діру. Дані, отримані з космічного телескопа James Webb і радіообсерваторії ALMA в Чилі, свідчать, що масивна галактика GS-10578, ймовірно, була "задушена" власною центральною чорною дірою.

Крім того, ми також розповідали, що в Китаї розробляють перший у світі годинник для визначення точного часу на Місяці. Він дозволить майбутнім місіям вирішити проблему різниці в часі між Землею і Місяцем.

Вас також можуть зацікавити новини: