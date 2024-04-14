Тегеран заявив, що використовує своє право на самооборону.

Іран пригрозив Ізраїлю потужним ударом, якщо ізраїльська влада завдасть ударів у відповідь після масованої атаки цими вихідними. Тегеран заявив, що Іран лише відповів на ізраїльський напад на посольський комплекс у столиці Сирії Дамаску 1 квітня.

"Ісламська Республіка Іран без вагань скористається своїм невід'ємним правом на самооборону, коли це буде потрібно. Якщо ізраїльський режим знову здійснить будь-яку військову агресію, відповідь Ірану, безсумнівно, буде сильнішою і рішучішою", - цитує CNN заяву посла і постійного представника Ірану в ООН Аміра Саїда Іравані.

Посилаючись на самооборону у відповідь на неодноразові військові агресії Ізраїлю, Іравані сказав, що удари було завдано саме у відповідь на ізраїльську атаку 1 квітня на дипломатичні об'єкти в Дамаску, які, на думку Ірану, перебували там.

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Іран стверджує, що цей напад порушив міжнародне право і призвів до загибелі семи іранських військових радників, включно з ключовими командирами Корпусу вартових іранської революції.

У заяві також критикують Раду Безпеки ООН за "нездатність підтримувати міжнародний мир", дозволяючи Ізраїлю "порушувати" встановлені міжнародні норми і "нагнітати" регіональну напруженість.

Удар по Сирії 1 квітня - що відомо

Ізраїль завдав безліч ударів по підтримуваних Іраном цілях у Сирії, вразивши партії зброї, імовірно призначені для "Хезболли".

Ізраїль не взяв на себе відповідальність за напад 1 квітня, внаслідок якого було знищено будівлю іранського консульства в столиці Дамаска. Під час атаки загинув Мохаммед Реза Захеді, високопоставлений командир Вартових революції.

Однак представник Армії оборони Ізраїлю заявив CNN, що, за даними розвідки, будівля не була консульством, а була "військовою будівлею сил КВІР, замаскованою під цивільну будівлю".

Зі свого боку західні ЗМІ повідомили, що Іран може здійснити масштабний напад на Ізраїль "у найближчі 48 годин".

13 квітня Іран атакував Ізраїль, вдаривши безпілотниками і ракетами.

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