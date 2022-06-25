Як повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Білорусь вважає, що "блокування транзиту" до Калінінградської області є оголошенням війни.

Таку заяву зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі із президентом РФ у Санкт-Петербурзі з нагоди 30-річчя з дня встановлення відносин між Росією та Білоруссю.

"Те саме і Литва. Останнім часом наростає потік інформації щодо їхнього задуму припинити транзит з Росії через Білорусь до Калінінграда, ізолювати Калінінград. Ну, слухайте, це схоже на оголошення якоїсь війни вже, це ж неприпустимо", - заявив Лукашенко.

Конфлікт Литви і Росії через блокаду Калінінградської області

Як раніше повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Згодом губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви про заборону транзиту є "економічним задушенням регіону". За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.

Пізніше член Ради Федерації Андрій Клішас заявив, що "спроба встановлення транспортної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном".

При цьому у Росії пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.

Раніше український політолог Петро Олещук оцінив шанси наступу Росії на Литву та погрози Путіна щодо країн НАТО.

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