Ця сума стала рекордною для робіт художниці, попередній рекорд становив $8 млн.

Колекціонер Едуардо Ф. Константіні купив автопортрет художниці Фріди Кало під назвою "Дієго і я" 1949 року на аукціоні Sothebey's за $34,9 млн.

Ця сума стала рекордною для робіт художниці, попередній рекорд становив $8 млн.

Колекціонер, який купив картину, є засновником музею латиноамериканського мистецтва в Буенос-Айресі, розповіли в Sothebey's. ""Дієго і я"...- це останній" бюстовий "автопортрет Кало, завершений перед її смертю в 1954 році",— говориться у повідомленні в Twitter аукціонного дому.

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Напередодні, 16 листопада, на аукціоні Sothebey's також продали картину Джексона Поллока "Номер 17" 1951 року за $61,2 млн. Це стало новим рекордом для американського художника-абстракціоніста.

Хто така Фріда Кало

Фріда Кало (1907-1954) - мексиканська художниця, найбільш відома своїми автопортретами. Написала понад 140 картин маслом, з яких 60 були автопортретами.

У роботах Кало помітний сильний вплив народного мексиканського мистецтва, культури доколумбових цивілізацій Америки. Її творчість насичена символами і фетишами. Великий вплив на стиль живопису Фріди Кало надав її чоловік, художник Дієго Рівера.

Картина "Коріння" виставлялася в 2005 році в лондонській галереї Tate, а персональна виставка Кало в цьому музеї стала однією з найбільш вдалих в історії галереї - її відвідали близько 370 тис. осіб.

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Автор: Ірина Погоріла