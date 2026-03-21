Організатори вважають, що на протест вийшло до 400 тисяч демонстрантів.

У столиці Чехії проходять масштабні протести – таких у країні не було з 2019 року. Люди виступають проти політики уряду – скорочення оборонних витрат, переслідування опозиційних ЗМІ та неурядових організацій, пише Reuters.

Організатори заявили, що на вулиці вийшли близько 400 тисяч протестувальників проти уряду прем'єр-міністра Андрія Бабіша. Люди виходять із гаслами "Ми не дозволимо вкрасти наше майбутнє" і звинувачують владу у відступі від демократичних принципів та посиленні впливу олігархів.

Противники уряду Бабіша також звернули увагу на скорочення витрат на оборону в бюджеті та на плани змінити фінансування суспільного телебачення, що, на їхню думку, зашкодить його незалежності. Крім того, їх турбує посилення правил розкриття інформації для неурядових організацій.

Чому чехи протестують проти законопроекту про "іноагентів"

Як пише Deutsche Welle, законопроект про "іноагентів" передбачає широку сферу застосування та великі штрафи. Якщо його ухвалять у нинішній редакції, то зобов’яже реєструватися широке коло юридичних та фізичних осіб, які мають зв’язки з іноземними країнами або отримують іноземне фінансування. За недотримання передбачені штрафи у розмірі до 612 000 євро, або до 10% річного доходу.

Неурядова організація "Мільйон моментів за демократію", яка перебуває в опозиції до чинного уряду, назвала законопроект про "іноагентів" копією російської моделі. В організації заявляють, що закон спрямований безпосередньо проти НУО, але при цьому ігнорує іноземні ЗМІ, зокрема проросійські.

Як змінився уряд у Чехії

Нагадаємо, що Андрей Бабіш, який побудував бізнес-імперію в харчовому, хімічному та сільськогосподарському секторах, був прем'єр-міністром у 2017-2021 роках. Бабіш і його популістська партія ANO повернулися до влади в грудні 2025 року після чотирьох років в опозиції, створивши коаліційний уряд з правою партією "Автомобілісти" та вкрай проросійською СПД.

Новий уряд Чехії не просто є правим, він може стати одним із союзників Угорщини та Словаччини, і тоді Чехія стане ще однією країною в ЄС, яка відкрито виступає проти підтримки України у війні з Росією.

