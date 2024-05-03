Росія винагороджує Кім Чен Ина, наклавши вето на групу ООН, яка контролює санкції щодо ядерної зброї.

Деякі республіканці, можливо, не розуміють, як війна в Україні зачіпає інтереси далеко за межами кордонів цієї країни. Але Володимир Путін і Сі Цзіньпін, безумовно, так роблять, пише The Wall Street Journal.

У вівторок закінчився термін повноважень комісії ООН зі спостереження за санкціями Північної Кореї. Це сталося тому, що в березні Росія наклала вето на резолюцію Ради Безпеки про продовження її мандата. Росія була єдиною країною в Раді Безпеки, що складається з 15 членів, яка виступила проти продовження, хоча Китай демонстративно утримався.

Комісія була створена в 2009 році для забезпечення контролю і дотримання санкцій, введених проти Пхеньяна через його ядерну програму. У спільній заяві після російського вето США, Франція, Велика Британія, Японія і Південна Корея звинуватили Росію у вбивстві комісії, оскільки Путін побоюється, що вона може повідомити про "власні порушення Москвою резолюцій Ради Безпеки".

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Цього тижня світ отримав нове нагадування: спостерігач ООН за санкціями заявив, що ракета, доставлена з українського міста Харкова, була північнокорейською балістичною ракетою "Хвасон-11". Це крім 10 000 контейнерів із військовими боєприпасами, які режим Кім Чен Ина доставив на підтримку військових зусиль Росії. Є побоювання, що Москва може також допомогти Пхеньяну отримати доступ до міжнародної банківської системи - ще один спосіб обійти міжнародні санкції.

"Хоча санкції зберігаються, із закриттям комісії стає складніше відстежувати і забезпечувати дотримання порушень. Найрішучіші вороги Америки - Росія, Китай, Північна Корея та Іран - працюють разом, бо знають, що поразка України допоможе зміцнити їхні позиції в боротьбі із Заходом. Виплата Путіна Кім Чени Ину є першою з багатьох, які ще попереду", - зазначає автор.

Співпраця РФ і КНДР - деталі

Сполучені Штати Америки на початку року заявили, що армія РФ двічі била по Україні новими балістичними ракетами з Північної Кореї - 30 грудня і 2 січня.

Російські загарбницькі війська 2 січня вдарили по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11, впевнені спостерігачі Організації Об'єднаних Націй.

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