За словами Байби Браже, російська мова не має бути єдиною для спілкування серед водіїв у Латвії.

Очільниця міністерства закордонних справ Латвії Байба Браже поскаржилась на водія сервісу Bolt через його спілкування російською мовою та незнання інших мов. Як їй стало відомо, чоловік виявився українцем. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі X.

Міністерка розповіла, що інцидент трапився 14 грудня, коли вона їхала до старої частини Риги. За словами Браже, водій Олександр "не говорив ані слова латиською".

Дипломат додала, що водій також не спілкувався англійською, французькою, українською, нідерландською чи німецькою - лише російською.

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Водночас компанія Bolt у коментарі під її дописом написала, що користуватися сервісом можуть лише водії, які мають посвідчення, видане Дирекцією автомобільного транспорту. Таке посвідчення вимагає знання державної мови на рівні не нижче B1.

Пізніше Браже оприлюднила частину листування зі службою підтримки Bolt, де їй розповіли, що водій є "незалежним партнером".

Своєю чергою 18 грудня дипломат повідомила, що їй телефонував представник компанії та зазначив, що водій є українцем, тому і не володіє латиською мовою. Проте вона підкреслила, що російська мова не має бути єдиною для спілкування серед водіїв у Латвії.

Мовні скандали в Україні

Раніше українська співачка Анастасія Приходько публічно заступилася за російську мову. Вона заявила, що ті, хто порушує мовне питання в Україні, намагаються роз'єднати народ.

Також повідомлялось, що у Києві чоловіки напали на дівчину, яка зробила їм зауваження про російську мову. На її прохання говорити українською вони відреагували агресивно, почали глумитися та висловлювати зневагу до української мови.

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