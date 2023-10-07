Про нього буде оголошено на зустрічі Контактної групи з постачання озброєння Україні в Брюсселі.

Адміністрація президента США Джо Байдена планує 11 жовтня оголосити про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на суму близько $200 млн. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Агентство не пояснює, що саме увійде в черговий пакет військової допомоги Україні з боку США. Очікується, що про нього буде оголошено "11 жовтня на зустрічі Контактної групи з постачання озброєння Україні в Брюсселі", яку називають "Рамштайн".

Reuters додає, що очікувана вартість нового пакету складе близько 200 мільйонів доларів і може включати аналогічні боєприпаси і бронетехніку, які були в останніх пакетах допомоги.

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Військова допомога Україні -деталі

11 жовтня відбудеться 16-е засідання Контактної групи з питань оборони України, так званий "Рамштайн", для участі в якому в Брюссель приїдуть глава Пентагону Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун.

Якщо Конгрес США найближчим часом не схвалить нову допомогу Україні, ВСУ відчують дефіцит зброї вже через "місяць-півтора". Про це заявила в ефірі телемарафону нардеп від фракції "Голос", голова Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань моніторингу отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами Олександра Устинова.

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