Американський лідер знаходиться в медичному центрі.

Президент США Джо Байден тимчасово передав свої повноваження віце-президенту Камалі Харріс. Американський лідер в цей період буде в лікарні.

Про це повідомляє CNN.

Відзначається, що Байден пройде щорічне медичне обстеження й для цього буде потрібна анестезія. У зв'язку з цим Байден не зможе тимчасово виконувати свої обов'язки.

"Як було при Президентові Джордже Буше у 2002 і 2007 році, відповідно до зазначеної в Конституції процедури, президент Байден передасть свої повноваження віце-президенту на короткий період, коли буде перебувати під анестезією", - повідомила спікер Білого дому Джен Псакі.

Читайте такожНАТО і Євросоюз засудили випробування Росією протисупутникової зброї в космосіХарріс буде працювати з офісу, який був її відведений для виконання обов'язків віце-президента.

При цьому не повідомляється, в якому стані перебуває президент США.

Як раніше повідомляв УНІАН, спікер Білого дому Джен Псакі злягла з COVID-19 перед поїздкою на саміт G20. Позитивний тест на коронавірус отримали всі члени її сім'ї. У зв'язку з цим вона вирішила не їхати з президентом США Джо Байденом на саміт "Великої двадцятки" в Рим.

Пізніше помічник Байдена, який супроводжував його на міжнародних зустрічах в Європі, також отримав позитивний результат тесту на COVID-19 перед поверненням до США.

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Автор: Анастасія Горбачова