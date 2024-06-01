За добу вдалося залучити $52,8 мільйона доларів пожертвувань.

Команда Дональда Трампа заявила, що після його звинувачення у кримінальній справі їм за добу вдалося залучити $52,8 мільйона доларів. Передвиборчий штаб заявляє, що їм вдалося побити свій рекорд зі збору коштів, пише Financial Times.

"Велика сума допоможе Трампу скоротити величезну грошову перевагу Джо Байдена і ще раз покаже, як колишній президент США отримав вигоду зі своїх юридичних проблем, щоб профінансувати свою заявку на переобрання". - пише FT.

У той час як передвиборчий штаб наголошував на пожертвуваннях у невеликих сумах, які посипалися після винесення вироку в четвер, кілька багатих донорів також оголосили про свою підтримку після завершення справи.

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Венчурний капіталіст Шон Магуайр, партнер венчурної компанії Sequoia, у четвер заявив, що пожертвував 300 000 доларів на кампанію Трампа після винесення вироку. Республіканець із Нью-Йорка Лі Зелдін, колишній конгресмен США, також заявив на сайті X після винесення вироку, що він "забезпечив" пожертвування в розмірі 800 000 доларів для Трампа.

Як пише видання, опитування, проведене після оголошення вироку, не виявило загального зниження популярності Трампа і зазначило, що мало хто підтримав відправку колишнього президента до в'язниці.

Кількість пошукових запитів у Google за запитами DonaldJTrump.com і WinRed зросла більш ніж на 5000 відсотків, "сайт кампанії Трампа" - щонайменше на 1000 відсотків.

У передвиборчому штабі Трампа заявили, що зібрані на платформі пожертвувань WinRed 35 мільйонів доларів майже вдвічі перевищують суму, отриману в найбільш "урожайний" день до цього. Зазначається, що наплив був таким великим, що портал у четвер вийшов з ладу.

Справа Трампа - що потрібно знати

Як писав УНІАН, суд присяжних у Нью-Йорку визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у фінансових махінаціях під час виплат порноактрисі Стормі Деніелс.

Засідання суду, на якому буде оголошено про призначене покарання, відбудеться 11 липня. У теорії Трампу загрожує до чотирьох років ув'язнення, хоча він може отримати й умовний термін.

Водночас в американській конституції немає заборони для засуджених злочинців балотуватися на посаду президента, тож у теорії Трамп може обратися президентом навіть із в'язниці.

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