Також Трамп розкритикував закон про допомогу для України.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розкритикував американську допомогу Україні та запропонував підвищити тарифи замість податку на прибуток в країні під час візиту на Капітолійський пагорб. Також він назвав місто, де проходить президентський з'їзд його партії, "жахливим". Про це пише Reuters.

Зазначається, що на окремих зустрічах з республіканцями в Палаті представників та Сенаті Трамп намагався вирішити розбіжності перед виборами, які відбудуться 5 листопада. Конгресмени Томас Массі і Марджорі Тейлор Грін розповіли, що Трамп запропонував знизити прибутковий податок у США та замінити його тарифами.

За словами учасників зустрічі, він потиснув руку лідеру республіканців у Сенаті Мітчу Макконнелу, попри складні стосунки між ними та закликав Грін "бути люб'язною" зі спікером Палати представників Майком Джонсоном після її невдалої спроби зняти з нього звинувачення.

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"У Республіканській партії існує величезна єдність", - наголосив Трамп.

Водночас низка ЗМІ повідомили, що Трамп у приватній розмові назвав місто Мілвокі "жахливим". Це він зробив приблизно за місяць до того, як повинен був отримати там номінацію від своєї партії на посаду президента.

"Це може потенційно відштовхнути мешканців найбільшого міста штату Вісконсін, одного з небагатьох конкурентних штатів, які визначатимуть результат виборів", - зазначили у Reuters.

Своєю чергою речник передвиборчої кампанії та кілька законодавців-республіканців заявили, що Трамп мав на увазі проблеми міста зі злочинністю та фальсифікацією результатів виборів, які, як вони запевнили, існують у місті. Проте непартійний аудит виборів 2020 року у Вісконсині не знайшов жодних ознак порушень.

Вибори у США - останні новини

Раніше Дональд Трамп заявив, що "бомбив би Москву", якби РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну під час його президентства. За його словами, він "бомбив би Москву та Пекін, якби РФ вторглася в Україну або Китай напав на Тайвань".

Також повідомлялось, що після обвинувального вироку Трамп зібрав рекордну суму на свою підтримку. За добу йому вдалося зібрати 52,8 мільйона доларів.

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