За словами Джейка Саллівана, зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться у листопаді на рівні лідерів у віртуальному форматі.

Київ повинен провести реформи та "виконати умови безпеки", щоб отримати запрошення до НАТО. Про це під час спілкування з пресою на борту літака президента США заявив радник Білого дому з питань безпеки Джейк Салліван, повідомляє Голос Америки.

Як відомо, сьогодні, 18 жовтня, президент США Джо Байден під час свого візиту до Німеччини зустрінеться з лідерами Німеччини, Франції, Великобританії та США.

"Чотири лідери ... зустрінуться, щоб обговорити, зокрема, два питання: перше - війна в Україні та шлях вперед, особливо у світлі того факту, що всі вони мали можливість особисто поспілкуватися з президентом Зеленським протягом останніх кількох тижнів і почули від нього про те, як він бачить розвиток подій", – сказав Салліван.

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Він також уточнив, що зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у листопаді на рівні лідерів у віртуальному форматі. Дата зустрічі наразі не відома. При цьому Салліван нагадав про позицію США, озвучену під час саміту НАТО у Вашингтоні про те, що майбутнє України – в Альянсі:

"Потрібно ще попрацювати, щоб дійти туди, включаючи реформи та умови безпеки. Отже, питання полягає в тому, як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО. І відповіддю на це запитання стали результати саміту у Вашингтоні, включаючи інституціоналізацію апарату підтримки безпеки для України".

Вступ України до НАТО - останні новини

Президент Володимир Зеленський розповів, чому важливе запрошення України до НАТО і коли закінчиться війна в Україні. За його словами, запрошення до Альянсу підніме моральний дух українців.

Крім того, як сказав Зеленський, запрошення України до НАТО зміцнює українські дипломатичні шляхи до закінчення війни.

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