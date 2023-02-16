Йдеться про три обʼєкти, збиті протягом останніх декількох днів над Північною Америкою.

У четвер, 16 лютого 2023 року, президент США Джо Байден заявив, що розвідувальні служби не мають підтверджень того, що три об’єкти, збиті над Північною Америкою протягом останніх днів, були китайськими шпигунськими аеростатами.

"Ми ще точно не знаємо, що являли собою ці три об’єкти, але зараз ніщо не свідчить про те, що вони були повʼязані з китайською програмою шпигунських аеростатів або були апаратами спостереження з будь-якої іншої країни", – наводить слова Байдена NYT.

Американський президент зазначив, що, ймовірно, ці обʼєкти були повʼязані з приватними компаніями чи науково-дослідними інститутами. При цьому він заявив, що незабаром розраховує поговорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб висловити свої заперечення щодо порушення повітряного простору США першою повітряною кулею.

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Невідомі обʼєкти над Північною Америкою

Протягом останніх декількох днів в небі над Північною Америкою помічають підозрілі обʼєкти. До них прикута особлива увага після того, як над США збили китайську повітряну кулю.

У суботу, 11 лютого 2023 року, в небі над Канадою збили невідомий обʼєкт. В операції задіяли американські та канадські літаки. Обʼєкт обстріляв американський F-22.

Пізніше ще один об'єкт помітили над озером Гурон, за ним почали стежити військові. Пізніше пілоти ВПС США та Національної гвардії збили його.

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