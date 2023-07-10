Президент США Джо Байден прибув на Даунінг-стріт, 10, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, що стало шостою зустріччю пари за останні кілька місяців.
Як пише CNN, Сунак розклав червону доріжку для першого візиту Байдена на Даунінг-стріт під час його президентства: пара тепло вітала один одного рукостисканням, а Байден швидко махав журналістам, перш ніж пара зникла всередині.
Президент США Джо Байден проголосив "тверді" відносини зі Сполученим Королівством під час зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.
Байден розповів про всі місця, де він зустрічався з Сунаком - від Сан-Дієго до Белфаста, від Хіросіми до Вашингтона, шість разів за шість місяців з моменту вступу прем'єр-міністра на посаду.
"Не може бути зустрічі з більш близьким другом або великим союзником. Є про що поговорити", - сказав Байден.
Він продовжив: "Наші стосунки міцні, як скеля... і я з нетерпінням чекаю наших дискусій".
Сунак привітав Байдена, сказавши, що він "дуже привілейований і йому пощастило бути тут".
Він сказав, що вони будуть зміцнювати співпрацю щодо спільної економічної безпеки, а також обговорювати альянс НАТО.
"Звідси ми прямуємо до НАТО у Вільнюсі, де ми є двома найтвердішими союзниками в цьому Альянсі, і я знаю, що ми хочемо зробити все можливе для зміцнення євроатлантичної безпеки. Велике задоволення бачити вас тут", - сказав Сунак.
Очікується, що президент і прем'єр-міністр, серед інших ключових питань, обговорять війну Росії в Україні під час візиту, спрямованого на зміцнення "особливих відносин" між США та Великобританією напередодні важливого саміту з лідерами НАТО у Вільнюсі.
Байден і Сунак також обговорять клімат, технології та Китай перед тим, як президент США вирушить до Віндзора, щоб зустрітися з королем Карлом III пізніше сьогодні під час першої зустрічі Байдена з королем після його травневої коронації.
Позиція Байдена і Сунака - деталі
Президент США Джо Байден назвав "непростим" рішення про передачу Україні касетних боєприпасів. Причина, по якій президент США зважився на крок - те, що, за його словами, Україна потребує їх.
Раніше президент США Джо Байден і його Британський колега прем'єр-міністр Ріші Сунак заявили про свою "непохитну підтримку" України та розділили засудження "жорстокої агресії" Москви на зустрічі у Вашингтоні.