Сунак сказав, що країни будуть зміцнювати співпрацю щодо спільної економічної безпеки, а також обговорювати альянс НАТО.

Президент США Джо Байден прибув на Даунінг-стріт, 10, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, що стало шостою зустріччю пари за останні кілька місяців.

Як пише CNN, Сунак розклав червону доріжку для першого візиту Байдена на Даунінг-стріт під час його президентства: пара тепло вітала один одного рукостисканням, а Байден швидко махав журналістам, перш ніж пара зникла всередині.

Президент США Джо Байден проголосив "тверді" відносини зі Сполученим Королівством під час зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

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Байден розповів про всі місця, де він зустрічався з Сунаком - від Сан-Дієго до Белфаста, від Хіросіми до Вашингтона, шість разів за шість місяців з моменту вступу прем'єр-міністра на посаду.

"Не може бути зустрічі з більш близьким другом або великим союзником. Є про що поговорити", - сказав Байден.

Він продовжив: "Наші стосунки міцні, як скеля... і я з нетерпінням чекаю наших дискусій".

Сунак привітав Байдена, сказавши, що він "дуже привілейований і йому пощастило бути тут".

Він сказав, що вони будуть зміцнювати співпрацю щодо спільної економічної безпеки, а також обговорювати альянс НАТО.

"Звідси ми прямуємо до НАТО у Вільнюсі, де ми є двома найтвердішими союзниками в цьому Альянсі, і я знаю, що ми хочемо зробити все можливе для зміцнення євроатлантичної безпеки. Велике задоволення бачити вас тут", - сказав Сунак.

Очікується, що президент і прем'єр-міністр, серед інших ключових питань, обговорять війну Росії в Україні під час візиту, спрямованого на зміцнення "особливих відносин" між США та Великобританією напередодні важливого саміту з лідерами НАТО у Вільнюсі.

Байден і Сунак також обговорять клімат, технології та Китай перед тим, як президент США вирушить до Віндзора, щоб зустрітися з королем Карлом III пізніше сьогодні під час першої зустрічі Байдена з королем після його травневої коронації.

Позиція Байдена і Сунака - деталі

Президент США Джо Байден назвав "непростим" рішення про передачу Україні касетних боєприпасів. Причина, по якій президент США зважився на крок - те, що, за його словами, Україна потребує їх.

Раніше президент США Джо Байден і його Британський колега прем'єр-міністр Ріші Сунак заявили про свою "непохитну підтримку" України та розділили засудження "жорстокої агресії" Москви на зустрічі у Вашингтоні.