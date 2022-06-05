До обмеженого повітряного простору біля пляжного будинку сімейства проник літак.

Президента США Джо Байдена і першу леді Джилл Байден евакуювали з їхнього будинку в містечку Рехобот-Біч, штат Делавер, де пара проводила вихідні.

За словами представника Білого дому, евакуацію провели як запобіжний захід в суботу, 5 червня, після того, як невеликий приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір.

"Невеликий приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір... було вжито запобіжні заходи. Жодної загрози президенту або його родині немає", - цитує чиновника CNN.

Згодом він додав, що президент і перша леді вже повернулися до своєї резиденції. Білий дім повідомив пресі про подію майже через годину після інциденту.

Update: President @POTUS moved to secure location after airplane enters airspace. Rehoboth Ave shutdown in area of firehouse. Ironically GOP convention today at City Hall. H/T @HCBright10https://t.co/RnpMu8DCSHpic.twitter.com/MFxbsXHs06 — Alan Henney (@alanhenney) June 4, 2022

Секретна служба США підтвердила згодом, що невеликий літак помилково увійшов в обмежений повітряний простір біля пляжного будинку Байденів.

"Сьогодні близько 13:00 приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір над Рехоботом, штат Делавер, після помилкового проникнення в охоронювану зону. Літак було негайно виведено з обмеженого повітряного простору. Секретна служба США проведе бесіду з пілотом", - заявив представник відомства Ентоні Гульєльмі.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не нав'язуватимуть Україні свою волю в питаннях можливих поступок Росії.

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