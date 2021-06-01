Жінка спробувала використати дипломатичний імунітет, аби уникнути відповідальності за порушення.

Бельгія вирішила відкликати з Південної Кореї свого посла Пітера Лескуш'є через скандал з його дружиною, яка 9 квітня вдарила співробітницю магазину і хотіла уникнути відповідальності за це.

Про це повідомляє BBC. Зазначається, що пригода сталась на початку квітня і потрапила на відео.

Суперечка сталась в магазині одягу в Сеулі. Співробітники хотіли перевірити, чи не намається відвідувачка винести одяг. В свою чергу, клієнтка, 63-річна дружина посла Сян Сюецю, штовхнула та вдарила по обличчю одну зі співробітниць.

Читайте такожФранція надішле Америці нову статую Свободи

Спочатку Сян Сюецю спробувала використати дипломатичний імунітет, аби уникнути відповідальності за порушення. Однак бельгійська влада відкликала його, аби поліція могла провести розслідування.

Жінка згодом зустрілась зі співробітниками магазину, аби вибачитись за неприйнятну поведінку.

Бельгійський уряд тим часом вирішив, що на цьому фоні Пітер Лескуш'є більше не може виконувати обов’язки посла у країні. Він перебував на посаді три роки.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров