Малюнок з'явився у ніч проти 1 березня.

Анонімний вуличний художник Бенксі опублікував відео створення графіті Create Escape («Створюючи втечу») на будівлі закритої редінгской в'язниці на півдні Великобританії.

Читайте такожКартину таємничого Бенксі купили та спалили у прямому ефірі, щоб дати їй нове життя (відео)Ролик художник виклав у своєму Instagram.

Так він підтвердив авторство роботи.

У відео Бенксі вставив музику та кадри з американської передачі The Joy of Painting Боба Росса.

Малюнок з'явився на стіні в'язниці у ніч проти 1 березня.

Нове графіті Бенксі: що відомо

На роботі зображений ув'язнений, який спускається по мотузці, зробленій з простирадлом. Один кінець перекинутий через цегляну стіну, до іншого прив'язана друкарська машинка. Простирадла покриті рядами рядків.

Фахівці знайшли в роботі натяк на біографію драматурга та письменника Оскара Вайлда. Він провів у цій в'язниці два роки. Письменника визнали винним у «грубій непристойності» з особами чоловічої статі та засудили до ув'язнення після того, як розкрився його роман з лордом Альфредом Дугласом.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН