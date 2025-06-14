Загалом по всій країні заплановано 2000 демонстрацій.

У Сполучених Штатах Америки десятки тисяч людей вийшли на вулиці на акції протестів проти політики американського президента Дональда Трампа.

Як повідомляє Reuters, акції проводяться від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Загалом по всій країні заплановано 2000 демонстрацій перед проведенням військового параду, анонсованого президентом США Дональдом Трампом з нагоди 250-річчя американської армії. 14 червня Трамп також святкує свій день народження.

Багато акцій проходять під гаслом "Без королів", яким протестувальники наголошують, що жодна людина не може бути вищою за закон.

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Агентство відзначає, що військовий парад, який має відбутися 14 червня, коштуватиме армії США від 25 до 45 мільйонів доларів. Сюди входить сам парад, а також витрати на перевезення техніки, розміщення і харчування військових.

"Критики називають парад авторитарною демонстрацією влади, яка є марнотратством, особливо з огляду на те, що Трамп заявив, що хоче скоротити витрати в усьому федеральному уряді", – додають журналісти.

Протести у США: ви могли це пропустити

Кілька днів тому в Сполучених Штатах Америки спалахнули протести через імміграційну політику адміністрації Трампа. Американський президент відправив до Лос-Анджелеса Національну гвардію.

Заворушення почалися після того, як безліч людей були заарештовані у звʼязку з порушеннями американського міграційного законодавства.

ЗМІ писали, що Трамп планував таємно відправити тисячі нелегалів у в'язницю Гуантанамо, серед них і українці. Згодом у Білому домі цю інформацію спростували.

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