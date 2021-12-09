Чоловік підпалив сміття, яке мала прибрати жінка.

У РФ завгосп однієї зі шкіл Владикавказа влаштував пожежу і наразив на небезпеку близько 500 дітей з помсти до прибиральниці. Чоловік вирішив провчити жінку, яка не прибрала сміття під сходами. Дітей рятували із задимленої школи прямо з вікон.

За інформацією російських правоохоронців, збиток від пожежі склав понад 500 тисяч рублів (близько 200 тисяч гривень).

Так, 3 грудня 57-річний чоловік, який працює в одній зі шкіл російського міста завгоспом, захотів провчити прибиральницю. Він був злий на жінку через те, що вона нібито кілька разів не прибирала сміття під сходами. Тому він підпалив це сміття, в результаті чого почалася пожежа.

Читайте такожПенсіонерка до смерті побила 91-річного чоловіка через ревнощі (відео)Завгосп визнає, що розумів усі ризики й усвідомлював, що через пожежу можуть постраждати діти. Але чомусь він все одно вирішив влаштувати підпал. Школярів евакуювали рятувальники. Дітей діставали прямо з вікон.

Тепер проти месника, який поставив під загрозу життя дітей через бажання провчити прибиральницю, порушили кримінальну справу. Збиток від його дій вже підрахували, чоловік перебуває під підпискою про невиїзд, йому загрожує до 5 років в'язниці.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ще один підпал з РФ. Чоловік здав батареї на метал і розвів багаття у квартирі, щоб зігрітися, труби мешканець багатоповерхівки спиляв ще влітку. У підсумку, коли замерз, ледь не спалив будинок.

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Автор: Віолетта Орлова