За словами сусідів, труби житель багатоповерхівки спиляв ще влітку, а коли замерз, мало не спалив будинок.

Житель російського Гірника в Алтайському краї вирішив зігрітися і розвів у квартирі багаття.

Пожежа сталася в ніч на 8 грудня. Чоловік живе в багатоповерхівці, і сусіди скаржаться на нього вже не вперше. Мати однієї з мешканок звернулася за допомогою до місцевого депутата.

"Сьогодні вночі в Гірнику по вулиці Миронова, 130 сталося загоряння квартири. Скільки разів мешканці цього будинку писали в різні органи і скрізь отримували відмову про ізоляцію цього громадянина (господаря квартири - УНІАН). Цікаво, хто понесе відповідальність за скоєне та завдані збитки? Громадянин розвів багаття, щоб погрітися", - йдеться в повідомленні жінки, яке цитує alt.kp.ru.

За словами сусідів, чоловік уже влаштовував "вогняні шоу": намагався палити сміття, щоб зігрітися, адже у квартирі немає опалення.

"Він ще влітку спиляв труби і здав у пункт прийому. Як із ним тільки не боролися - і у прокуратуру, і в поліцію зверталися - результату нуль. Зрештою він сам зараз у лікарні, ще й бабуся з нижнього поверху диму наковталася. Там не квартира, а кошмар", - розповіла одна із сусідок.

Влаштована чоловіком пожежа пошкодила також і майно інших мешканців: кіптява від диму осіла на стелі та шпалерах у їх квартирі.

"Ось так сусід підпалив нас. Усе чорне, в диму - подарунок до Нового року зробив. Взагалі жах", - повідомила мешканка будинку.

Читайте такожУ Росії на берег затоки викинуло тонни ікри: місцеві удобрюють нею городи (відео)Пожежники кажуть, що площа загоряння у квартирі склала 16 квадратних метрів, тобто практично цілу кімнату. Однак інформацію про розпал багаття журналістам підтвердити не змогли, адже на момент їх прибуття квартира вже була охоплена полум'ям. Рятувальники евакуювали 16 осіб, зокрема чотирьох дітей, а ймовірною причиною пожежі називають необережне поводження з вогнем.

Як повідомляв УНІАН, раніше житель Запорізької області випадково випив бензин - і закурив. 28-річного чоловіка госпіталізували до лікарні з термічними опіками I-II ступеня грудної клітини, живота, верхніх кінцівок 40%.

А в Одеській області школяреві на уроці відірвало вибухом палець.

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Автор: Катерина Комолова