На кадрах видно, як людей, що лежать на підлозі в магазині, б'ють кийками і затримують.

У магазині на вулиці Червякова в Мінську вдень 15 листопада силовики жорстко затримували мирних людей.

Відповідне відео надіслав читач TUT.BY.

На кадрах видно, як людей, що лежать на підлозі в магазині, б'ють кийками і затримують.

Небайдужі відвідувачі магазину намагаються зупинити силовиків у чорному, вони кричать їм "Виродки, відпустіть!».

Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім

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Загибель білоруського активіста Бондаренко

12 листопада в Мінській лікарні помер 31-річний житель столиці Білорусі Роман Бондаренко. За повідомленнями білоруських ЗМІ, невідомі люди в масках побили його і відвезли на мікроавтобусі після конфлікту через біло-червоно-білі стрічки на "площі змін".

У Європейському Союзі заявили про готовність запровадити додаткові санкції проти чиновників Білорусі після смерті активіста Бондаренка.

Міністерство закордонних справ України також виступило за покарання вбивць білоруського активіста.

Протести в Білорусі: хронологія подій

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Денис Прядко