Десантники нібито повернулися до пункту постійної дислокації після успішного посилення ділянок кордону Білорусі.

У Білорусі заявили, що відвели десант від кордону з Україною.

Про це повідомляє Міноборони Білорусі та відання MotolkoHelp у Twitter.

"Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок кордону Білорусі", - йдеться у повідомленні міністерства.

Раніше повідомлялося, що залишається висока імовірність провокацій з боку РФ для втягування Білорусі у військову операцію проти України.

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