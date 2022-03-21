БТР рухаються Брестом – через це в місті частково перекрито рух / фото Олег Некало, «Ваяр»
У Білорусі заявили, що відвели десант від кордону з Україною.
Про це повідомляє Міноборони Білорусі та відання MotolkoHelp у Twitter.
"Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок кордону Білорусі", - йдеться у повідомленні міністерства.
Раніше повідомлялося, що залишається висока імовірність провокацій з боку РФ для втягування Білорусі у військову операцію проти України.