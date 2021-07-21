Чоловіка протримали за ґратами три дні, а потім призначили ще 15 діб арешту.

В Мінську силовики затримали 58-річного місцевого жителя Сергія прямо на поминках його матері. Приводом стало те, що за два місяці до цього слухав у своїй машині пісню "Перемен" Віктора Цоя.

Як повідомляє правозахисний центр "Вясна", затримання відбулося наприкінці червня. Чоловік сидів за поминальним столом, коли йому подзвонив син і сказав, що хтось подряпав його машину, і потрібно вийти у двір. Там на нього вже чекали силовики. Сергія відвезли в райвідділ і склали на нього протокол за порушення порядку організації або проведення масових заходів (ст. 23-24 Кодексу РБ Про адміністративні правопорушення).

За версією силовиків, 1 травня мінчанин слухав "протестну пісню" у своєму автомобілі і скандував гасло опозиції "Живе Білорусь". При цьому єдиним "доказом" були свідчення міліціонера на суді, а всі інші матеріали справи вказують на непричетність чоловіка до"правопорушення".

Проте чоловіка протримали за ґратами три дні, а потім відпустили до суду. Суддя ж призначив Сергію 15 діб арешту.

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Протести в Білорусі

Протести проти режиму Лукашенка тривають у Білорусі з серпня минулого року, оскільки опозиція не визнала результатів виборів президента, вказавши на фальсифікації. Режим жорстоко розганяє протести і репресує протестувальників.

У липні заступник начальника слідчого управління КДБ Костянтин Бичек оголосив початок повномасштабної операції зі встановлення осіб, які входять в "деструктивні чати".

"У ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, учасники цих Telegram-каналів деанонімізовані, їх особи встановлені. Зараз відбувається широкомасштабна операція з розчищення радикально налаштованих осіб", – заявив він.

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Автор: Дмитро Захаров