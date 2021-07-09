Білоруські силовики встановлюють осіб, які ведуть Telegram-чати.

Заступник начальника слідчого управління КДБ Костянтин Бичек оголосив початок повномасштабної операції зі встановлення осіб, які входять у «деструктивні чати».

Про це він заявив в ефірі Білорусь 1.

«У ході проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій, учасники цих Telegram-каналів деанонімізовані, їхні особи встановлені. Наразі відбувається широкомасштабна операція з розчищення радикально налаштованих осіб», – заявив він.

КДБ проводить невідкладні слідчі та інші процесуальні дії, перевіряється причетність кожного учасника до скоєння злочинів.

«Справа пішла. Ми точно вже можемо сказати, чи винуватці за новим указом президента Республіки Білорусь понесуть відповідальність», – додав Бичек.

Читайте такожУ Білорусі заблокували сайт "Наша Нива", головного редактора затримали, а співробітників обшукалиУ КДБ стверджують, що «підбором і відбором кадрів» у чатах займалися «іноземні куратори».

2 липня Олександр Лукашенко заявив, що в країні закінчили «масштабну антитерористичну операцію» та пообіцяв пізніше розповісти всі подробиці.

Він також додав, що претензії будуть пред’явлені «вже не якомусь Гайко Маасу, міністру іноземних справ Німеччини… але самому канцлеру і декому з керівництва Німеччини».

Політичні переслідування у Білорусі тривають з літа 2020 року – коли міста республіки сколихнула хвиля протестів. Учасники акцій вимагали перерахунку голосів за кандидатів у президенти, оскільки вважали оголошені ЦВК результати сфабрикованими.

А проте Лукашенко вдався до силового розгону протестів, зокрема жорстких затримань та вбивств демонстрантів, придушивши врешті настрої громадян.

Низка країн світу засудили дії Лукашенка (в тому числі й Україна) та запровадили проти відповідальних за злочини осіб санкції. За Лукашенком не визнають статусу президента.

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Автор: Яна Ставська