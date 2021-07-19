Шевченко вийшов на сцену разом з композитором Ніколо Петрашем.

Народний депутат Євген Шевченко, який неодноразово хизувався своєю дружбою з Олександром Лукашенком, знову відзначився. Він разом з композитором Ніколо Петрашем заспівав на сцені музичного фестивалю "Слов'янський базар".

Відповідне відео опублікував Петраш в Facebook.

"Мила Білорусь! Дякую! Завжди, коли були дні України на "Слов'янському базарі", мене викреслювали... і не брали з українською делегацією, хоча називалися друзями. Але всьому свій час. І цей час настав", - написав Петраш.

Шевченко і Петраш заспівали дуетом на фестивалі ліричну пісню "Чотири пори року". Після номера український нардеп подякував Лукашенку. Крім того, політик звернувся до глядачів на фестивалі та подякував їм за увагу від імені України.

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Також Шевченко подарував одному з виконавців приз "глядацьких симпатій" від українського народу.

Пізніше таке ж відео оприлюднив у соцмережі і сам Шевченко.

Довідка. Музичний фестиваль "Слов'янський базар" у 2021 році проходить в білоруському Вітебську. Цього року виповнюється 30 років фестивалю. Раніше в ньому брали участь також виконавці з України.

Скандали нардепа Шевченка

Депутат Верховної Ради Євген Шевченко попросив Олександра Лукашенка вакцинувати українців в Білорусі.

28 травня Олександр Лукашенко погрожував розмістити на кордонах Республіки наметові містечка для вакцинації туристів російським препаратом.

Ряд країн світу, в тому числі й Україна, не визнають за Лукашенка у статусі президента. Влітку 2020 року Білорусь сколихнула хвиля протестів проти фальсифікації виборів глави держави, які були жорстко придушені апаратом Лукашенка. Політичні переслідування в країні тривають досі.

20 квітня Євген Шевченко зустрівся з Лукашенком у Мінську. У травні його виключили з фракції "Слуга народу".

2 липня стало відомо про новий скандал, в який потрапив нардеп Шевченка. Політик перекрив виїзд для авто біля будівлі Верховної Ради, а після нахамив співробітниці апарату парламенту.

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Автор: Анастасія Горбачова