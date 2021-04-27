За словами хлопця, коробку від телевізора LG залишили на балконі попередні мешканці квартири.

У Мінську затримали 27-річного Андрія Пархоменка - силовики помітили у нього на балконі червоно-білу коробку від телевізора LG, і вирішили, що він підтримує протести проти Лукашенка.

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Як повідомляє Telegram-канал "Вясна" назірає", силовики прийшли до хлопця додому і відвезли в райвідділ поліції. Там на нього склали протокол за адміністративне правопорушення.

Згідно з протоколом, Андрій "у невстановлений період часу взяв участь у пікетуванні, розмістивши паперове полотно біло-червоно-білого кольору на склі балкона".

Свою провину Пархоменко не визнав. За його словами, коробку залишили минулі мешканці квартири. У матеріалах справи є чорно-біле фото коробки, але суддя Юлія Інчина вирішила затребувати у співробітників РУВС кольорове відео.

На відео суддя помітила, що на вікні висить ще якесь зображення з білим і червоним кольорами. Пархоменко пояснив, що це герб Лепеля, на якому присутні ще синій і жовтий кольори.

У підсумку суд відправив справу на доопрацювання.

Біло-червоно-білий прапор був державним прапором Республіки Білорусь в 1991-1995 році. Тепер цей прапор використовує протестний рух проти Лукашенка, тож силовики припиняють будь-які спроби демонструвати його.

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Автор: Дмитро Захаров