США захопили російський нафтовий танкер в Атлантиці

Американські військові вже піднялися на борт танкера Marinera.

Сполучені Штати захопили в Атлантиці нафтовий танкер Marinera, пов'язаний із Венесуелою, після більш ніж двотижневого переслідування, повідомили у середу агентству Reuters двоє американських чиновників.

"Захоплення, яке могло б розпалити напруженість з Росією, сталося після того, як танкер, спочатку відомий як Bella-1, пройшов крізь морську "блокаду" санкціонованих танкерів і відмовив Береговій охороні США у дозволі піднятися на борт", - сказано у дописі.

Джерела повідомили, що операцію виконують Берегова охорона та військові США. Вони додали, що російські військові судна перебували поруч під час операції, зокрема російський підводний човен.

Водночас журналіст Fox News Лукас Томлінсон повідомляє, що американські військові піднялися на борт танкера Marinera.

"Зі слів офіційних осіб, американські військові піднялися на борт танкера, який підпадає під санкції, між Ісландією та Британськими островами до того, як туди прибули російські військові кораблі та підводний човен. Танкер раніше називався Bella 1, але був перереєстрований і став російським судном", - пише Томлінсон у Х.

Окремо, Берегова охорона США також перехопила ще один танкер, пов'язаний із Венесуелою, у водах Латинської Америки, повідомили американські чиновники агентству Reuters, оскільки США продовжують впроваджувати морську блокаду санкційних суден з Венесуели.

Танкери з "чорного списку" США біля берегів Венесуели змінили прапор на російський

Як повідомлялося сьогодні, 5 танкерів з "чорного списку", які працювали у Венесуелі та перебувають під санкціями США за перевезення "забороненої" нафти, змінили прапори на російські.

Журналісти вважають, що це може бути не повний перелік підсанкційних кораблів, які вирішили "перефарбуватися", ймовірно, сподіваючись таким чином на захист.

За даними офіційного російського реєстру суден, щонайменше три нафтові танкери, які працювали у водах Венесуели протягом останніх тижнів, також перейшли під російський прапор, продовжуючи тенденцію зміни прапора серед суден, що перебувають під санкціями США.