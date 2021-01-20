Ентоні Блінкен вважає корупцію і відсутність ефективних інституцій для керування державою загрозою для України.

Кандидат обраного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена на посаду державного секретаря США Ентоні Блінкен вважає, що не лише російська агресія заважає Україні стати життєздатною демократією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав під час слухань у комітеті Сенату США з питань закордонних справ (засідання транслювалося на сайті комітету).

Зокрема, у нього запитали, чи можуть США надати Україні політичні засоби і економічну допомогу для того, щоби вона залишалася суверенною та незалежною країною.

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Блінкен заявив, що приділив багато часу темі України, коли раніше працював в уряді США, і підтримує налаштованість сенаторів допомогти Україні. Зокрема, коли це особливо стосується протидії агресії Росії, пов'язаної зі спробою анексії Криму і ситуацією на Донбасі.

"Я цілком погоджуюсь з вами, що у нас має бути всебічний підхід. Я підтримую надання летальної оборонної допомоги Україні", - наголосив Блінкен.

При цьому, він сказав, що якщо Росія є зовнішньою загрозою України, то загрозою із середини для України "є корупція, брак інституцій, які можуть ефективно управляти країною".

"Ми повинні також допомогти українцям справитися з цим, бо навіть якщо ми будемо успішними хоча б у допомозі стримування Росії, і якщо ця загроза ізсереди триватиме - тоді буде дуже складно їм побудувати життєздатну демократію", - наголосив Блінкен.

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Автор: Віталій Саєнко