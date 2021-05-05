Оголошене відведення російських військ від українських кордонів зовсім не означає, що Київ тепер у безпеці.

Візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну говорить про занепокоєння адміністрації Джо Байдена, що Росія наважиться на нову агресію проти свого західного сусіда. Хоч Володимир Путін тимчасово ослабив напругу, наказавши російським військам відійти від кордону, він все ще бажає позбавити український уряд контролю над власною ж територією.

"США і їхні союзники по НАТО повинні дати на цю загрозу скоординовану відповідь, яка починається з забезпечення України зброєю, необхідною для самозахисту", - пише Bloomberg у редакційній статті.

Читайте такожЄвропарламент ухвалив жорстку резолюцію проти РФ: виключити зі SWIFT і зупинити імпорт газу в разі наступу на УкраїнуВпродовж останніх тижнів семирічна війна між українською армією й російськими силами на Донбасі посилилася. Росія фактично подвоїла свої війська біля кордонів України і в Криму, який вона анексувала в 2014 році. Відправка більш ніж 100 тисяч російських військових в регіон разом з танками, літаками, десантними кораблями й розвідувальними безпілотниками підвищує спектр потенційних наступальних дій проти України, в якій живе більше 40 мільйонів людей.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що "готовий" до війни з Росією. При цьому, він запропонував Путіну зустріч "будь-де" в зоні конфлікту. У свою чергу, російський президент, виступивши з власною зловісною промовою, оголосив про відведення військ від українського кордону. Хоча досі не відомо, коли й як швидко це відбудеться.

Західні лідери повинні чітко заявити про підтримку української безпеки, а також підкріпити свої слова діями. В цьому напрямку адміністрація президента США Джо Байдена була більш послідовною, ніж уряди Франції й Німеччини, які спочатку закликали "обидві сторони" ослабити напругу, а не поклали всю вину тільки на Путіна. Зважаючи на те, що мета російського президента - це розколоти трансатлантичний альянс й не дозволити Україні інтегруватися в західні інститути, США і Європа повинні разом розробити список скоординованих санкцій. Вони повинні бути запроваджені у відповідь на будь-які російські спроби заблокувати важливі морські маршрути чи захопити чужі території.

Україні також пішла б на користь розширена військова допомога. Її армія тепер більша й краще підготовлена, ніж під час окупації Криму в 2014 році. Але їй все ще бракує важливих інструментів для відбиття російської атаки.

"Байден повинен схвалити додаткову продаж протитанкових ракет Javelin й ослабити обмеження того, як і коли Україна може їх застосувати. Пентагон також повинен передати радари й протикорабельні ракети, а також перевезти ракети Patriot з Польщі в Україну, про що просили українські чиновники. Країни НАТО повинні розширити тренувальні навчання й обмін розвідувальними даними з Україною, а також надати персонал і ресурси, щоб допомогти втілити її плани з побудови військово-морської бази в Чорному морі", - йдеться в статті.

Читайте такожBloomberg: Нерішучість США і Європи щодо України небезпечнаНарешті, Захід повинен більш помітно співпрацювати з владою й народом України. Відправивши свого Держсекретаря в Київ, Байден сподівається виправити шкоду, завдану спробами президента Дональда Трампа вимагати від українського уряду політичні послуги. Але окрім цього Байдену ще потрібно призначити посла в Україні. Ця посада лишається вакантною з 2019 року. На додачу до швидкого призначення посла президенту США варто також обрати спеціального представника, чиїм завданням буде підтримувати зв'язок з командою Зеленського, оновити переговори щодо майбутнього Донбасу й координувати політику з європейськими союзниками.

Рішення Путіна стягнути армію до кордонів України - це спроба залякати уразливого сусіда й випробувати рішучість Заходу. Неухильна підтримка українського права на самооборону - це найкращий спосіб запобігти переростанню таких провокацій у війну.

Стягування військ РФ до кордону: що відбулося

РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня Кулеба наголосив, що чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.

22 квітня в окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ під час раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, у рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".

За його словами, Генеральному штабу, командувачам військ військових округів і повітряно-десантних військ доручено спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ до пунктів постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ.

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Переклад: Лесь Димань