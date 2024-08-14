У ЄС підкреслюють, що Україна має право на самооборону.

Західні лідери підтримують операцію ЗСУ у Курській області, заявляючи, що Україна має право на самооборону. Зокрема, як пише The Telegraph, про беззеперечну підтримку українського контрнаступу заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

"Україна має право на самооборону, і зрозуміло, що вони можуть провести свою операцію в Курській області", - сказав Орпо.

У свою чергу прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал також позитивно оцінив дії ЗСУ.

Відео дня

"Ми повністю підтримуємо Україну в її різних операціях, і особисто я бажаю їм удачі", - підкреслив він.

Також міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на своїй сторінці у Твіттер наголосив, що міжнародне право дозволяє Україні вести оборону навіть на території агресора.

"Російська агресія проти України з 2014 року знищила життя мільйонів невинних людей. Якщо ми хочемо справедливого миру, а не його ілюзії, рішенням є ситуація, коли всі армії повернуться до міжнародно визнаних кордонів", - написав він.

Контрнаступ ЗСУ у Курській області - реакція світу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи операцію українських військ у Курській області, наголосив, що дії України є оборонними.

Віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель зазначив, що ЄС повність підтримує боротьбу народу України з російськими загарбниками.

Також УНІАН писав, що президент США Джо Байден також вперше відкрито прокоментував події у Курській області.

Вас також можуть зацікавити новини: