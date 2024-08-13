Україна має повне право вести війну так, щоб якомога ефективніше паралізувати Росію в її агресивних намірах, наголосив Туск.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував операцію українських військ у Курській області РФ. Він наголосив, що дії України є оборонними.

Відповідаючи на пресбрифінгу на запитання про те, чи членів НАТО не турбує той факт, що озброєння, яке відправляється в Україну для оборони, використовується в Росії для нападу, польський чиновник зазначив, що "був би дуже обережний із такими формулюваннями". Про це пише "Польське радіо".

"Дії України є оборонними. Те, що роблять російські війська і російська авіація з територією України, носить ознаки геноциду і нелюдських злочинів. І Україна має повне право вести війну так, щоб якомога ефективніше паралізувати Росію в її агресивних намірах", – сказав Туск.

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За його словами, Варшава та Київ підтримують постійний контакт на найвищому політичному рівні. При цьому додав, що "така нестандартна і для когось несподівана зміна ситуації на фронті" його не здивувала.

"Але, звісно, ​​немає мови про консультації, на яких хтось у Києві зі мною домовляється, у який день і куди хтось рушить", – пояснив він.

Туск зазначив, що позиція Польщі щодо війни не змінилася. Країна продовжує підтримувати Україну "у війні, яка є війною оборонною". Він також запевнив, що Україна добре знає, для чого призначена надана Заходом зброя.

"У мене не лише враження, а й знання, що жодного зловживання довірою – нашою польською, американською, європейською – з боку України немає", – констатував Дональд Туск.

Операція в Курській області РФ: це варто знати

З ранку 6 серпня триває операція українських військ в Курській області РФ. Станом на 12 серпня Україна контролює 74 населені пункти країни-агресорки. Про це повідомив у доповіді президенту України Володимиру Зеленському головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Речник Пентагона Патрік Райдер заявив, що українська влада заздалегідь не попереджала адміністрацію Сполучених Штатів Америки про атаку на Курську область. Водночас, за його словами, завдання Україною ударів по території РФ із застосуванням американської зброї відповідає політиці США.

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