Йдеться про літак-заправник, що розробляють в рамках програми Next Generation Air-refueling System або NGAS.

Підрозділ Skunk Works американської корпорації Lockheed Martin представив зображення перспективного літака-заправника, побудованого за принципом малої помітності, та призначеного для програми NGAS. Про це повідомляє The Aviationist.

Передбачається, що в майбутньому такий літак прийде на заміну добре відомим заправникам Boeing KC-46 та Boeing KC-135 Stratotanker. Перспективний стелс виглядає меншим за своїх попередників.

Концепт отримав два повітрозабірники та V-подібне хвостове оперення. До складу екіпажу повинні увійти два пілоти. Стріла для дозаправлення паливом кріпиться до нижньої частини фюзеляжу літака.

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На зображенні можна бачити процес дозаправки паливом винищувача п'ятого покоління F-35, який також є малопомітним. На думку експертів, така зв'язка дозволить Повітряним силам США більш вільно діяти над територією противника, адже виявити їх літаки буде ще важче.

США створюють нові стелси

Однією з найбільш амбітних програм в цьому напрямку став новий американський бомбардувальник B-21 Raider, який виступає зменшеним та здешевленим аналогом іншого малопомітного літака - B-2 Spirit.

Подібно своєму попереднику, він є дозвуковим то побудованим за аеродинамічною схемою "літаюче крило". Свій перший політ Raider здійснив 10 листопада 2023 року. Загалом США хочуть побудувати близько 100 таких літаків.

Окрім того, Сполучені Штати активно працюють над створенням малопомітних винищувачів шостого покоління, хоча поки що доля "‎флотського"‎ літака залишається значною мірою невизначеною.

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