У деяких країнах-учасницях вимагають звільнення Борреля після його принизливого візиту в Росію.

Поїздка верховного представника ЄС з закордонних справ Жозепа Борреля пішла зовсім не за планом. Але Німеччина, Франція і Австрія можуть зробити розкол в ЄС і трансатлантичних відносинах ще гіршими, підтримуючи російський газопровід "Північний потік-2" не зважаючи ні на що.

"Ми переконані, що президент Єврокомісії повинен вжити заходів, якщо Боррель не піде у відставку за власним бажанням", - естонський євродепутат Ріго Террас у листі до голови Єврокомісії Урсули Фон Дер Ляєн.

Як пише EUObserver, Террас закликав інших євродепутатів теж підписати лист, стверджуючи, що Боррель "завдав велику шкоду репутації ЄС", а також "гідності" своєї посади. Європарламент не має повноважень у питанні, чи буде Боррель займати свою посаду. Але його незвичний крок демонструє рівень роздратування поведінкою Борреля, особливо серед східних країн ЄС.

Читайте такожПольща, Швеція та Німеччина видворили трьох російських дипломатів: названо причинуГоловний дипломат ЄС вирушив у Москву за власною ініціативою, щоб запустити "стратегічний" діалог і закликати звільнити з в'язниці опозиційного лідера Олексія Навального. Але Росія видворила трьох дипломатів ЄС за те, що вони відвідували протести, які влаштували прихильники Навального. Крім того, у Москві назвали Європу "ненадійним партнером" якраз тоді, коли Боррель був у російській столиці.

Боррель ніяк не допоміг Навальному. Але при цьому він ще й відійшов від протоколу й почав атакувати давнього союзника ЄС - США, за політику щодо Куби. Крім того, головний європейський дипломат розхвалив російську вакцину від коронавірусу Sputnik V. В неділю Боррель зайняв значно жорсткішу позицію у своєму блозі, оскільки критика проти нього тільки посилювалася.

В своїй статті він наголосив, що став жертвою "агресивно інсценізованої прес-конференції" в Москві. А про те, що Москва вислала дипломатів ЄС, він дізнався з "соціальних мереж".

"Росія дедалі більше віддаляється від Європи", - сказав Боррель, підтримавши при цьому адресні санкції проти російських чиновників.

Читайте такожБоррель закликав Лаврова виконувати Мінські угоди стосовно ДонбасуАле з розкриттям більшої кількості деталей про поїздку в Москву його судження викликають ще більше запитань. Перед візитом Боррель попросив про зустріч з заступником прем'єр-міністра і високопоставленим чиновником у сфері безпеки. Але в Росії відхилили його прохання. І це повинно було б стати застережним знаком для дипломата.

"Це вже була образа для ЄС. І Боррель повинен був скасувати свій візит в той же момент", - повідомило EUObserver джерело в дипломатичних колах.

Тим часом, Франція, Німеччина й Австрія теж минулого тижня навіть не намагалися захистити "честь" Євросоюзу. Німецький канцлер Ангела Меркель і французький президент Еммануель Макрон заявили, що вони раді завершити будівництво "Північного потоку-2", попри російську поведінку.

"Мій підхід до "Північного потоку-2" лишається без змін на даний час", - сказала Меркель, дізнавшись, що Росія вислала трьох дипломатів ЄС, серед яких був один німецький.

"Рішення щодо "Північного потоку-2" прийняте і я повністю солідарний", - сказав Макрон під час відеоконференції з Меркель.

Російський корабель почав прокладати останній відрізок газопроводу у водах Данії наступного ж дня. А потім канцлер Австрії Себастьян Курц сказав німецькій газеті Welt am Sonntag: "Я вітаю рішення Німеччини продовжувати підтримку "Північного потоку-2"".

Слова Борреля про Кубу роздратували США. Але це дрібниці в порівнянні з тим, що російський газопровід може зробити з трансатлантичними відносинами. Америка намагається зупинити проект, обкладаючи санкціями європейські компанії, які беруть в ньому участь. Тому що "Північний потік-2" становить стратегічну загрозу для Заходу. І Держдепартамент США дав чітко зрозуміти, що президент Джо Байден думає про газопровід.

Читайте такожМіністр економіки ФРН озвучив свою позицію щодо "Північного потоку-2""Північний потік-2 покликаний збільшити російський вплив на наших союзників і партнерів, а також підірвати трансатлантичну безпеку", - сказав прес-секретар Держдепартаменту Нед Прайс.

Внутрішні конфлікти через Борреля і "Північний потік-2" свідчать, що Росія стала, напевне, найбільш токсичною проблемою на порядку денному зовнішньої політики ЄС і США.

"Росіяни використали візит Борреля, щоб спровокувати сварки всередині ЄС. Деякі східні й північні країни-учасниці скажуть, що вони радили Боррелю не їхати в Москву. Він буде захищатися. Берлін, Париж, Мадрид і Рим підтримають його. А Росія отримає те, чого хоче - ще більший розкол в ЄС", - сказало неназване джерело в союзі.

Дипломатичний скандал між РФ та Євросоюзом: деталі

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель 5 лютого здійснив візит до РФ, де зустрічався з главою МЗС Сергієм Лавровим.

Того ж дня МЗС РФ повідомило про оголошення персонами non grata співробітників дипломатичних представництв Швеції, Польщі і Німеччини через участь у мітингах на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Після візиту Боррель заявив, що Росія не зацікавлена в конструктивному діалозі з ЄС. "Агресивно організована прес-конференція і видворення трьох дипломатів ЄС під час мого візиту показують, що російська влада не хотіла використати цю можливість для більш конструктивного діалогу з ЄС. Хоча це і не є повністю несподіваним, це викликає жаль...", - зазначив Боррель.

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Переклад: Лесь Димань