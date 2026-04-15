Бойовий корабель РФ прикривав 'тіньовий флот' біля Британії, – The Times

Російський військово-морський корабель перебував поблизу узбережжя графства Саффолк і, ймовірно, міг виконувати роль прикриття для танкерів "тіньового флоту" Росії, які перебувають під санкціями. Про це повідомляє The Times.

Йдеться про 122-метрове російське судно постачання та ремонту, яке щонайменше 18 годин стояло неподалік вітрової електростанції Galloper у Північному морі.

Можлива "передова база" для охорони танкерів

За оцінками експертів з безпеки, корабель міг використовуватися як мобільна база для розміщення озброєних груп, які можуть супроводжувати російські нафтові танкери та запобігати їхньому перехопленню британськими військовими.

Відео дня

Таким чином, у разі спроби висадки на судна, що перебувають під санкціями, виникає ризик прямого зіткнення між екіпажами.

Реакція британських військових

У березні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що Лондон готовий перехоплювати танкери російського "тіньового флоту" під час їхнього проходу через Ла-Манш.

Водночас до цього часу жодне з таких суден не було захоплене британськими силами, хоча аналогічні операції вже проводили США, Франція та Німеччина.

Під час інциденту над районом спостерігався патрульний літак Boeing Poseidon Королівських ВПС, а також військовий гелікоптер.

Корабель із досвідом у Сирії

Судно PM82 належить до класу ремонтно-логістичних кораблів "Амур" і раніше використовувалося як підтримка російського флоту в сирійському Тартусі.

Експерти зазначають, що корабель здатний перевозити до 280 тонн обладнання та ремонтувати інші судна прямо в морі.

Колишній офіцер ВМС Джеймс Дроксфорд заявив, що така активність може бути частиною нової тактики Росії – використання мобільних баз для супроводу санкційних танкерів замість класичних військових конвоїв.

За його словами, це ускладнює можливі операції перехоплення та підвищує ризик інцидентів між військовими силами.

"Тіньовий флот" РФ - останні новини

Інцидент стався на тлі зростання активності російських військово-морських і допоміжних суден у регіоні. За даними спостережень, кілька російських кораблів і підводних човнів нещодавно проходили поблизу британських вод, що вже викликало занепокоєння Лондона та союзників по НАТО.

Водночас стало відомо, що кораблям Королівського флоту Великої Британії фактично заборонили висаджуватися на судна так званого "тіньового флоту" Росії, які перевозять санкційні вантажі через Ла-Манш.

