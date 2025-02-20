В ООН вважають, що Зеленський обіймає свою посаду після належних виборів.

Організація Об'єднаних Націй вважає президента України Володимира Зеленського легітимним лідером держави, адже він керує країною після законних виборів. Про це заявив офіційний представник генсека ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік, передає Deutsche Welle.

Таким чином можна зробити висновок, що ООН не погоджується зі словами президента США Дональда Трампа про те, що Зеленський начебто є "диктатором".

"Президент Зеленський обіймає свою посаду після належних виборів", - сказав Дюжаррік у коментарі для журналістів.

Відео дня

Заяви Трампа про Зеленського - що відомо

Як писав УНІАН, у своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп накинувся на Зеленського. За його словами, президент України є "скромно успішним коміком та диктатором без виборів".

"Уявіть собі, скромно успішний комік Володимир Зеленський вмовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не повинна була початися, але яку він, без США і "Трампа", ніколи не зможе закінчити. Крім того, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому надіслали, "зникла", - зазначив Трамп.

Також президент США звинуватив Україну в зриві угоди щодо корисних копалин. Крім того, він додав, що США витратили $350 млрд на Україну проте, на відміну від Європи, нічого не отримали за це.

Вас також можуть зацікавити новини: