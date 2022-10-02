Про посилення заходів безпеки оголосив міністр оборони країни Бен Воллес.

Великобританія придбає два спеціалізовані кораблі для захисту підводної інфраструктури, такої як кабелі та трубопроводи.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, передає Reuters.

"Я можу оголосити, що нещодавно ми взяли на себе зобов'язання з придбання двох спеціалізованих кораблів, здатних забезпечити безпеку наших кабелів і трубопроводів", - сказав Воллес. Відео дня

Заява Воллеса прозвучала після того, як стало відомо про пошкодження в морі російських газопроводів "Північний потік".

Витік на "Північному потоці"

26 вересня компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля. Причиною неполадки стала діра в трубі. Інцидент стався в датській виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" прогриміли вибухи.

28 вересня лідери західних країн заявили, що витоки на двох російських газопроводах, ймовірно, є результатом саботажу, і пообіцяли вжити рішучих заходів по мірі продовження розслідування. У той же день високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що витоки газу на газопроводі є результатом навмисних дій і матимуть рішучу відповідь. У ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що "Північний потік" буде похований.

28 вересня в The Times з'явився матеріал про те, що Росія кілька тижнів готувала підрив газопроводу. А вже 29 вересня ЗМІ писали, що для підриву "Північного потоку" використали еквівалент 0,5 тонни тротилу.

У свою чергу президент Росії Володимир Путін заявив, що у витоках на "Північному потоці" винні "англосакси".

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