Скоро почнуть діяти нові санкції Британії проти Білорусі, вони включають заборону на експорт товарів нафтопереробки.

Великобританія з вівторка, 5 липня, запроваджує додаткові санкції проти Білорусі, оскільки режим самопроголошеного білоруського лідера Олександра Лукашенка продовжує активно сприяти незаконному вторгненню глави Росії Володимира Путіна в Україну.

Після запровадження обмежувальних заходів буде заблокована торгівля з Білоруссю на суму близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 73 млн доларів), повідомив уряд Британії.

Санкційний пакет поширює деякі важливі обмежувальні заходи, запроваджені проти РФ, на Білорусь.

Британська влада зазначила, що нові санкції включають заборону на експорт товарів нафтопереробки, технологій, а також предметів розкоші.

Зокрема, буде заборонено експорт компонентів передових технологій, таких як ті, які використовуються у квантових обчисленнях. Крім того, буде заборонений імпорт білоруського чавуну та сталі.

"Уряд Великобританії також обмежує доступ Білорусі до британського сектору фінансових послуг світового класу, забороняючи більшій кількості білоруських компаній випускати боргові зобов'язання і цінні папери в Лондоні", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська Росії вдерлися в Україну, зокрема, з території Білорусі. Низка країн Заходу, в тому числі Британія, запровадили нові санкції проти РФ та Білорусі.

Наприкінці березня британська влада запровадила санкції проти власників російських банків та фінансових установ. Крім того, були запроваджені обмежувальні заходи проти великих російських і білоруських компаній, пов'язаних з оборонною сферою.

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