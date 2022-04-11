У Білорусі сподіваються на пошук нових покупців.

Санкції Заходу можуть негативно впливати на економіку Білорусі. У мінекономіки країни заявили про знищення низки ключових для галузей.

Про це пише російський Інтерфакс.

За словами міністр економіки Білорусі Олександра Червякова, західні санкції буквально знищують ключові для країни галузі економіки.

При цьому він сподівається, що Білорусь зможе знайти покупців для ключових експортних товарів. Наприклад, Мінськ відправляє залізницею калійні добрива законтрактовані та направляються в Китай.

Нагадаємо, що раніше уряд Білорусі ввів держрегулювання цін на окремі Непродовольчі товари, а саме мило, туалетний папір, серветки паперові, підгузки, гігієнічні пакети, синтетичні мийні та чистильні засоби порошкоподібні, зубна паста, взуття для дітей, панчішно-шкарпеткові вироби для дітей.

Крім того, уточнили перелік товарів першої необхідності та ліків, ціни на які "жорстко" регулюються, також знизять граничні гуртові та торгові надбавки на м'ясо, хліб і макаронні вироби, а також вносить поправки в цінове регулювання плодоовочевої продукції.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабну війну проти незалежної України. Почалися обстріли та бомбардування українських міст.

27 лютого з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україна.

У зв'язку з цим західні країни ввели ряд санкцій щодо Росії, а також під обмеження потрапила і Білорусь. Наприклад, Міністерство торгівлі США ввело ліцензійні обмеження на постачання товарів від американських постачальників в Росію і Білорусь. Обмеження поширюються на добрива, трубопровідну арматуру, кулькові підшипники та хімікати.

Крім того, 9 квітня через нові санкції ЄС Латвія не пропустила через кордон 152 вантажівки з Росії та Білорусії.

У свою чергу Фінляндія 11 Квітня призупинила поштове повідомлення з РФ і Білоруссю до подальшого повідомлення.

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