У Парижі очікуються переговори президентів Володимира Зеленського та Емануеля Макрона.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції.

У розпорядженні УНІАН є відео сходження глави держави з літака в Парижі.

Очікується, що Зеленський проведе зустріч зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці.

Президент України має представити президентові Франції план перемоги, який раніше вже надав прем'єр-міністру Великобританії Кіру Стармеру та генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

Зеленський раніше наголошував, що дуже важливо отримати дозвіл на удари углиб російської території.

Міжнародні зустрічі Зеленського із союзниками

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Зеленський заявив, що протягом 24 годин зустрінеться з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини, тому що від цих країн залежить військова складова посилення України відповідно до Плану України. Президент України має намір з кожним лідером обговорити План перемоги і сподівається, що бачення України буде почуте українськими партнерами.

Зокрема, йдеться як про військове посилення України, так і про політичне рішення запросити офіційно Україну до членства в НАТО. На думку президента України, треба зробити Україну сильною, щоб вона була готовою до можливих дипломатичних рухів або будь-яких перемовин щодо закінчення війни в майбутньому.

Раніше ми також розповідали, що в Лондоні Зеленський провів зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Ключовими темами їхніх переговорів були євроатлантична інтеграція та військове посилення України. За словами президента України, саме це створить найкращі умови для відновлення справедливого світу.

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