Спеціально для цього мер міста виділив позику в розмірі 5,7 мільйона фунтів стерлінгів.

Британська спільнота пенсіонерів спільно з житловою асоціацією Tonic відкриє на півдні Лондона перший ЛГБТ-будинок для людей похилого віку.

Про це повідомляється в Instagram-каналі Tonic.

Житлова асоціація має намір купити квартири для представників ЛГБТ похилого віку в комплексі Bankhouse поруч з Темзою, який спроектував відомий дизайнер Норман Фостер.

Спеціально для цього мер міста виділив позику в розмірі 5,7 мільйона фунтів стерлінгів.

Споруда розрахована на 19 квартир з однією або двома спальнями кожна. У комплексі також є ресторан, тераса на даху і сади.

"Сьогодні ми творимо історію, реалізуючи давню мрію забезпечити безпечне місце для літніх ЛГБТ+ людей, щоб вони могли жити добре, в спільноті, де вони можуть бути самими собою і насолоджуватися життям. Ми аплодуємо меру Лондона за визнання і підтримку потреб лондонських ЛГБТ+", - зазначив виконавчий директор Tonic Анна Кір.

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Автор: УНІАН