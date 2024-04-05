У музеї на місці концтабору сказали, що цей абажур має бути збережений, оскільки є доказом злочинів нацистів.

У Німеччині криміналісти підтвердили, що абажур із Бухенвальда справді зроблений із людської шкіри.

Як пише Bild, у квітні 1945 року німецький політв'язень на ім'я Карл Штрауб знайшов в одному з будинків офіцерів СС невеликий абажур із людської шкіри. З 1954 до 1990 року його виставляли в музеї на місці концтабору як символ звірств нацистів. Однак після об'єднання Німеччини абажур прибрали з етичних міркувань. При цьому експерти засумнівалися, чи справді він зроблений зі шкіри людини. Тоді прозвучало припущення, що він все ж зроблений із пластику.

Тепер же на прес-конференції в музеї Бухенвальда виступив біолог-криміналіст Марк Бенеке. Він розповів, що за результатами судово-медичної та мікроскопічної експертиз було підтверджено, що матеріал, з якого виготовили абажур, "може бути тільки людським".

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"Ми свідомо не показуємо людські останки на наших виставках, хоча вони є в нашій колекції. Насправді їх треба поховати з міркувань гуманності. Але оскільки це також докази злочинів нацистів у концтаборах, ми їх зберігаємо", - пояснили ситуацію з абажуром у музеї.

Інші новини про концтабори нацистів

2017 року в Німеччині вперше з часу Голокосту зазвучала "Скрипка Бухенвальда". Під час свого перебування в концтаборі Бухенвальд як політичний в'язень письменник Бруно Апіц (1900-1979) грав на інструменті, який пізніше стали називати "скрипкою Бухенвальда".

А в січні 2024 року скандальний винахідник Ілон Маск відвідав концтабір часів Другої світової Аушвіц-Біркенау, щоб відбілити свою репутацію після звинувачень в антисемітизмі.

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