Парламент Канади відповів захопленими оплесками.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що парламент збирається в "поворотний момент історії" і під час "неймовірної невизначеності".

"Нападки на міжнародний порядок, заснований на правилах, загрожують зруйнувати світ і процвітання, які були основою успіху Канади. Це виклик у масштабі поколінь, виклик, за яким нас буде судити історія", - сказав він, пише The Guardian.

За його словами, це виклик, який вони повинні вирішити з "левовою мужністю".

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"І світ не може знайти кращого натхнення, ніж наш друг сьогодні з нами в нашому домі, президент Володимир Зеленський і його дружина, перша леді України Олена Зеленська", - додав Трюдо.

Парламент Канади відповів захопленими оплесками.

Візит Зеленського до Канади - деталі

Президент України Володимир Зеленський перебуватиме в Канаді з не анонсованим візитом з 21-го по 22 вересня за місцевим часом.

Канада в п'ятницю оголосить про додаткову допомогу Україні у розмірі 650 мільйонів канадських доларів (близько 482 мільйонів доларів США).

Крім того, в рамках цієї суми, яка буде виділена протягом декількох років, Канада поставить Україні більше танків Leopard 2. Канада також застосовуватиме нові санкції проти Росії.

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