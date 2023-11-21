Чехія хоче, щоб російські дипломати отримували візи і посвідки на проживання, що дозволяють переміщатися тільки по території країни перебування, але не по іншим країнам Шенгенської зони.

Країни-члени ЄС обговорюють питання про обмеження поїздок російських дипломатів після того, як Чехія поскаржилася, що за потенційними шпигунами складно стежити через відкриті кордони всередині ЄС.

Згідно з інформацією Financial Times, минулого тижня Чехія поширила серед країн ЄС документ, в якому пропонує обговорити ці обмеження в рамках 12-го пакету санкцій проти Росії.

Чехія хоче, щоб російські дипломати отримували візи і посвідки на проживання, що дозволяють переміщатися тільки по території країни перебування, але не по іншим країнам Шенгенської зони. Вона також хоче, щоб ЄС приймав тільки біометричні паспорти, які складніше підробити або пов'язати з фальшивими документами. Особливо Прага підняла питання, що стосується чиновників, яким Австрія видає візи для роботи в установах ООН у Відні і які потім можуть виїжджати в Чехію або інші країни.

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FT зазначає, що обговорення пропозиції Чехії знаходиться на ранній стадії. Видання припускає, що через складні юридичні питання ця ініціатива навряд чи з'явиться в 12-му пакеті санкцій.

Відносини Чехії та РФ - деталі

Влада Чехії з початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України допомагає боротися із загарбниками. Прага надавала Києву як гуманітарну, так і військову допомогу, а також надала притулок українцям, які рятувалися від війни.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації звинуватили Чехію в"русофобії". У Празі нагадали , хто напав на Україну і окупував її території.

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