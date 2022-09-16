Труна з тілом королеви Єлизавети II знаходиться у Вестмінстерському палаці і чотири дні усі охочі матимуть змогу попрощатися з покійною монархинею.

У Лондоні на кілька годин призупинили можливість приєднатися до черги, щоб побачити труну королеви Єлизавети II.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту країни у Twitter.

"Парк Саутварк повністю заповнений. Вхід буде припинено щонайменше на 6 годин. Будь ласка, не намагайтеся приєднатися до черги, доки вона не відкриється знову", - йдеться у повідомленні.

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Черга бажаючих попрощатися з королевою розтягнулася вже на 8 км, а час очікування складає 14 годин.

14 вересня труна з тілом королеви Великобританії Єлизавети II прибула до Вестмінстерського палацу і чотири дні усі охочі матимуть змогу попрощатися з покійною монархинею.

Прощання триває цілодобово. Людей просять поважати гідність заходу та зберігати тишу, перебуваючи у Вестмінстерському палаці, а також бути вдягненими належним чином.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльз III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

А 10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великобританії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

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