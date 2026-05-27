У Польщі відповіли, чи готова Росія воювати з НАТО

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія наразі не має можливостей для масштабного наступу проти НАТО. Однак Альянс повинен бути готовим до диверсійних операцій та провокацій, передає пресслужба МЗС країни.

За словами Сікорського, Росія залишається реальною загрозою для Польщі та всієї системи європейської безпеки, однак підготовку до повномасштабного нападу НАТО зміг би вчасно зафіксувати.

"Сьогодні Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО, а якби вона готувалася до цього, ми б це побачили – у нас є супутникова розвідка. Ми бачили концентрацію ста тисяч солдатів навколо України, яка наростала місяцями", – заявив польський міністр.

Водночас очільник польської дипломатії наголосив, що наміри російського керівництва виявилися значно серйознішими, ніж раніше припускали у Західній Європі, тому недооцінювати ризики більше ніхто не збирається.

"Росія здатна на диверсійні дії чи провокації, що не досягають рівня справжнього вторгнення. До таких дій НАТО також має бути готовим", – підкреслив Сікорський.

Ризик війни Росії з НАТО

Нагадаємо, що розвідка Естонія вважає, що найближчими роками Росія не планує прямого нападу на держави Альянсу, однак продовжує активно відновлювати свої військові спроможності.

Водночас Сікорський раніше заявляв, що диктатора Володимира Путіна можуть усунути люди з його ж оточення, після чого переговори про мир вестиме вже його наступник.

