У Європі вже знають, як піде Путін: глава МЗС Польщі озвучив прогноз

Переговори про мир з Україною вестиме вже не Путін, а хтось інший.

Російського диктатора Володимира Путіна можуть усунути люди з його ж оточення, після чого переговори про мир вестиме вже його наступник. Таку думку в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera висловив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Польський дипломат зазначив, що в багатьох випадках держави закінчували війни не з тим керівництвом, з яким вступали в конфлікт. Також він нагадав, що багатьох диктаторів скидало їхнє власне оточення.

"Тут, у Римі, мені не потрібно розповідати, скільки імператорів було усунуто їхньою власною преторіанською гвардією… Диктатори завжди усвідомлюють це дуже пізно", – заявив Сікорський.

Відео дня

Польський дипломат висловив упевненість, що Путін вважає продовження невдалої війни більш безпечним для себе варіантом, ніж її закінчення без видимої перемоги.

"Проблема диктаторів, які вступили у війну, полягає в тому, що якщо вони припинять конфлікт без явної перемоги, їхня влада опиниться під загрозою", – заявив він.

Також Сікорський додав, що російські генерали не кажуть Путіну всієї правди про ситуацію на фронті, що заганяє Кремль у все більш глухий кут.

Ситуація в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, у Росії наростає загальне невдоволення блокуванням інтернету та погіршенням економічної ситуації на тлі війни проти України. Якщо ще два роки тому росіяни раділи війні як прояву геополітичної могутності країни і насолоджувалися військовим бумом в економіці, то зараз ситуація прямо протилежна. Дії влади критикують блогери і навіть деякі політичні діячі, які набралися сміливості.

Тим часом соцопитування фіксують падіння особистих рейтингів схвалення Путіна на тлі описаних проблем.

