Він переконаний, що США "повністю віддані НАТО, повністю віддані Статті п'ять".

США повністю віддані НАТО і не збираються припиняти підтримку Альянсу. Про це сказав в інтерв'ю CBS News генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Він підкреслив, що у США зараз немає жодних планів щодо скорочення військової присутності в Європі. Водночас Рютте зазначив, що у США є більше театрів військових дій, якими потрібно займатися, не тільки в Євро-Атлантиці, а й в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Угода, яку ми маємо, полягає в тому, щоб ми могли справді це компенсувати, виділити час, робити це крок за кроком, тому що це важливо, тому що це стосується спільної оборони та умов території НАТО", - сказав він.

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Рютте також прокоментував заяви лідерів Німеччини, Польщі та Франції про необхідність розширення ядерної парасольки, оскільки вони стурбовані тим, що Америка не буде повністю віддана їхній обороні.

Генсек НАТО наголосив, що США "повністю віддані НАТО, повністю віддані Статті п'ять" і є головним гарантом, за допомогою ядерного стримування, для території НАТО, включно з європейською частиною НАТО.

"Я закликаю своїх європейських колег увімкнути телевізор і іноді слухати вище американське керівництво, коли йдеться про НАТО, замість того, щоб постійно турбуватися про те, "чи прихильні США НАТО?" Відповідь - так, це послідовно виходило з американської системи протягом останніх трьох місяців. Включаючи очікування того, що на європейській стороні НАТО і канадській стороні ми продовжимо нарощувати витрати на оборону, тому що це справедливо, і ми це робимо. І це хороші новини", - підкреслив він.

США і НАТО

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США залишаться в НАТО. Однак вони вимагатимуть від усіх країн Північноатлантичного Альянсу взяти на себе зобов'язання у збільшенні військових витрат до 5% ВВП.

Росія на переговорах в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) зажадала від США вивести сили НАТО зі Східної Європи. За словами керівника апарату президента Румунії і радника з питань оборони і національної безпеки Крістіана Діаконеску, Вашингтон відповідну вимогу відхилив.

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