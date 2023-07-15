Дивізія під командуванням цього генерала воювала на Бахмутському напрямку.

У російському Міноборони продовжуються "бойові дії". З посади зняли ще одного топ-офіцера.

Як повідомляє "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело, Сергій Шойгу продовжує чистки усередині Міноборони. Відсторонено від посади командира тульської 106-ї дивізії ВДВ, героя Росії, генерал-майора Селіверстова.

Зазначається, що ця дивізія із січня цього року брала участь у боях на Бахмутському напрямку. За Селіверстова заступався губернатор Тульської області Олексій Дюмін, але посаду зберегти все одно не вдалося.

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Кадрові чистки в РФ після заколоту "Вагнера"

Після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" усі топ-офіцери РФ відчули його наслідки. Під час заколоту Пригожина генерал Сергій Суровікін міг знати про плани Пригожина. З російським генералом Сергієм Суровікіним дійсно нема зв'язку. Він може перебувати в СІЗО.

Водночас в РФ звільняють топ-розвідників через заколот ПВК "Вагнер" проти Міністерства оборони. Очікується відставка заступника начальника Головного розвідувального управління (ГРУ) генерал-лейтенанта Алексєєва. Крім того, кадрові чистки проведуть і серед його підлеглих.

Російський генерал Сергій Суровікін досі перебуває в ізоляції після заколоту "Вагнера". Втім, "війна" в Міноборони РФ продовжується. Нещодавно з посади зняли генерала Івана Попова.

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