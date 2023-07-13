Генерал-майор поскаржився командуванню на складну ситуацію на Запорізькому напрямку.

Командувач 58-ю армією країни-агресора генерал-майор Іван Попов, про відсторонення якого ЗМІ повідомляли напередодні, підтвердив, що був знятий з посади. За його словами, це сталося після того, як він доповів начальству про складну ситуацію в Запорізькій області, в боях за яку бере участь 58-а армія.

"Мене відсторонили від посади. ... Я чекаю подальшу свою долю військову, отримання якоїсь пропозиції щодо подальшого проходження служби. ... Чесно вам кажу, виникла ситуація складна зі старшим начальством. Треба було або змовчати і виявити логкодухість, сказати, що хотіли почути, або назвати речі своїми іменами. ... Я не мав права брехати і озвучив всі проблемні питання, що існують в армії, у бойовій роботі, у забезпеченні, загострив увагу на головній трагедії сучасної війни – відсутності контрбатарейної боротьби, розвідки і масовій загибелі і каліцтвах наших з вами братів від артилерії супротивників. Висловив це на найвищому рівні. У зв'язку з цим, мабуть, начальники відчули в мені небезпеку якусь. За один день зробили наказ і мене позбулися", – сказав Попов в аудіозверненні, поширеному депутатом Держдуми Андрієм Гурульовим, який в минулому також командував 58-ю армією.

Попов назвав ситуацію, що склалася, "ударом з тилу" і повідомив, що командування армією замість нього розпочав генерал-лейтенант Денис Лямін. Міністерство оборони Росії публікацію звернення не коментувало.

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58 загальновійськова армія РФ на війні проти України - що потрібно знати

Підрозділи у складі 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу окупантів воюють на Запорізькому напрямку, зокрема, біля населених пунктів Оріхів, Роботине, Вербове, П'ятихатки.

Як зауважують аналітики Американського Інституту вивчення війни, протягом останніх днів українські сили продовжили обмежені механізовані штурмові операції на заході Запорізької області, атакуючи позиції підрозділів 58-ї армії.

Генштаб України підтвердив, що українські сили завдали прямого удару по готелю в Бердянську на окупованій частині Запорізької области, де, за твердженнями російських джерел, був розташований штаб 58-ї загальновійськової армії. В результаті операції був ліквідований заступник командувача ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков, який, як передбачається, особисто керував армією на заході Запорізької області.

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